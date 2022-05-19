Турция организует очередной вывозной рейс из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Турция организует очередной вывозной чартерный рейс из Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Turkmenportal.

Спецрейс по маршруту Стамбул-Туркменбаши-Стамбул авиакомпании Turkish Airlines запланирован на 27 мая.

До этого вывозной рейс из Туркменистана в Турцию был выполнен 16 мая.

Отметим, что Туркменистан для возвращения своих граждан на родину несколько раз в месяц организует чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада из таких стран, как Турция, Россия, Беларусь, Узбекистан, Индия, Казахстан и государства Евросоюза.

Напомним, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии в марте 2020 года.