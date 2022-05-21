Туркменистан разрешил транзитный проезд зарубежного автотранспорта через свою территорию

БАКУ /Trend/ - Туркменистан разрешил с первого июня 2022 года проезд иностранных транспортных средств через свою территорию, передает Trend со ссылкой на пресс-службу агентства "Туркменавтотранспорт".

Сообщается, что иностранным автомобилям вместе с водителями разрешается пересечение границы по маршруту Сарахс-Фарап-Сарахс при условии соблюдения ряда необходимых требований.

Так, грузоперевозчики из Ирана смогут добираться до границы с Узбекистаном и возвращаться через сухопутную территорию Туркменистана.

До этого иранские фуры могли въезжать на территорию Туркменистана через пограничный переход Инче-Бурун, откуда товары перегружались на туркменские грузовики для последующей транспортировки до пункта назначения.

Разрешение будет предоставлено «в целях эффективного использования международных транспортных коридоров Туркменистана и увеличения объема международных перевозок».