Турция организует вывозной рейс из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Турция организует очередной вывозной чартерный рейс из Туркменистана, передает Trend в пятницу со ссылкой на Turkmenportal.

Спецрейс по маршруту Стамбул-Туркменбаши-Стамбул авиакомпании Turkish Airlines запланирован на 24 июня.

Кроме того, еще один чартерный рейс Turkish Airlines по маршруту Стамбул-Туркменбаши-Стамбул запланирован на 17 июня.

Если раньше авиакомпания Turkish Airlines выполняла один спецрейс из Туркменистана в Турцию каждые 15 дней, то теперь авиакомпания будет осуществлять чартерные рейсы один раз в неделю.

Отметим, что Туркменистан для возвращения своих граждан на родину несколько раз в месяц организует чартерные рейсы из таких стран, как Турция, Беларусь, Узбекистан, Индия, Казахстан и государства Евросоюза.

Напомним, что регулярное авиасообщение между Туркменистаном и другими странами мира было приостановлено из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.