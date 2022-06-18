Туркменистан и Бахрейн намерены наращивать взаимодействие

БАКУ /Trend/ - Внешнеполитические ведомства Туркменистана и Бахрейна провели политические консультации с целью наращивания всестороннего взаимодействия, передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Бердынияз Мятиев, бахрейнскую - заместитель министра иностранных дел Королевства Бахрейн по международным делам Шейх Абдулла бин Ахмед бин Абдулла Аль Халифа.

В ходе консультаций дипломаты констатировали, что два государства успешно сотрудничают в рамках авторитетных международных организаций, в первую очередь ООН.

Подчеркнув значимость работы совместной межправительственной туркмено-бахрейнской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, дипломаты рассмотрели возможности расширения сотрудничества между деловыми кругами двух стран, включая привлечение инвестиций, проведение бизнес-форумов, развитие партнерства в нефтегазовой отрасли.

В заключение стороны выразили уверенность в том, что проводимые на регулярной основе встречи будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям между Туркменистаном и Королевством Бахрейн.