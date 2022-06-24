В Туркменистане рассмотрели вопросы влияния разработки углеводородов на окружающую среду

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане прошла международная научная конференция "Экологические аспекты добычи углеводородных ресурсов и перспективы развития водородной энергетики", передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

Мероприятие состоялось при организации госконцернов "Туркменгаз" и "Туркменнебит" ("Туркменнефть") в партнерстве с компанией "Туркмен Форум" и при поддержке британской GaffneyCline.

В конференции приняли участие более 100 делегаций в гибридном формате, и на ней обсуждались экологические вопросы, связанные с разработкой месторождений углеводородов и сокращением выбросов.

Кроме того, международные и местные эксперты рассмотрели вопросы влияния разработки углеводородов на окружающую среду и перехода к новой энергетической эре, водородного топлива будущего, сокращения выбросов метана и CO2, экологические проблемы и новые возможности для чистой энергетики.