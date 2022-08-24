Транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана перевыполнил производственный план

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2022 года темпы роста по выполненным работам и оказанным услугам в транспортно - коммуникационном комплексе Туркменистана составили 112,7 процента.

Об этом сообщил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметхан Чакыев на выездном заседании правительства, передает Trend в четверг со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство.

По его словам, в отчетный период план в сфере грузоперевозок по автомобильному, железнодорожному, воздушному и морскому транспорту перевыполнен на 11,2 процента, а по грузообороту – на 9,2 процента.

Темпы роста оказания услуг агентством Türkmenawtoulaglary ("Туркменавтотранспорт") составили 133,5 процента, по агентству Türkmendemirýollary ("Туркменские железные дороги") - 111,2 процента, по агентству Türkmendeňizderýaýollary ("Туркменские морские и речные пути") - 113,7 процента.

Кроме того, глава агентства отметил, что темпы роста по агентству Türkmenhowaýollary ("Туркменские авиалинии") составили 120 процентов, а по агентству Türkmenaragatnaşyk ("Туркменсвязь") - 107,5 процента.