В Брюсселе приступил к обязанностям новый посол Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Брюсселе Сапар Пальванов встретился с директором протокола министерства иностранных дел Королевства Бельгия Оливье Беллем, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу посольства Туркменистана в Бельгии.

Стороны рассмотрели важные аспекты сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельно обсуждались позитивный опыт сотрудничества, а также значимость взаимной поддержки международных начинаний и инициатив в рамках авторитетных региональных и международных организаций, в частности ООН и ЕС.

В завершение встречи Сапар Пальванов вручил копии своих верительных грамот и подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего расширения отношений между Туркменистаном и Бельгией.

Отметим, что указ о назначении Сапара Пальванова послом Туркменистана в Бельгии был подписал в июле 2022 года.