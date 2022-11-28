Туркменистан и Турция придают важное значение торгово-экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Турция придают важное значение взаимному торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

По его словам, также большое значение придается сотрудничеству в сфере культуры. Две дружественные страны имеют общие культурные и морально-нравственные ценности, которые являются прочной основой для взаимодействия. В настоящее время Туркменистан и Турция договорились об увеличении взаимных контактов между представителями культуры и искусства, а также о развитии сотрудничества в области науки, образования и спортивного туризма.

В то же время Мередов подчеркнул, что Туркменистан и Турция активно обсуждают вопросы безопасности и договорились, что обе страны должны внести свой вклад в работу в этой области. Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество занимает важное место в двусторонних отношениях Туркменистана и Турции, а также добавил, что большое внимание на встрече было уделено взаимодействию между частными секторами двух стран.