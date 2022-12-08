Немецкая компания заинтересована в новых проектах в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Немецкая компания, производящая высококачественную продукцию в областях станкостроения и текстильного оборудования - "A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG", заинтересована в развитии сотрудничества с туркменскими партнерами.

Об этом сказал Trend региональный менеджер по продажам в Туркменистане Томас Паффген.

По его словам, компания уже много лет поставляет промышленное оборудование для текстильной промышленности Туркменистана.

"Ожидается, что текстильная промышленность страны будет неуклонно расти благодаря своим конкурентоспособным ресурсам, среди которых энергетический сектор и рабочие кадры", - сказал Паффген.

Он отметил, что в настоящее время сторонами обсуждаются новые проекты.

"Мы с оптимизмом смотрим на перспективы дальнейшего развития бизнеса в Туркменистане. Наша компания приняла участие в торговой миссии Ассоциации машиностроительной промышленности (VDMA) по текстильным технологиям, посетившей Туркменистан 21-26 ноября", - добавил региональный менеджер компании.