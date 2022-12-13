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Туркменистан, Азербайджан и Турция намерены развивать взаимодействие в энергетической сфере

Туркменистан Материалы 13 декабря 2022 22:49 (UTC +04:00)
Туркменистан, Азербайджан и Турция намерены развивать взаимодействие в энергетической сфере

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча глав минэнерго Туркменистана, Азербайджана и Турции, в ходе которой были обсуждены вопросы развития взаимодействия в сфере энергетики, передает Trend во вторник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Стороны рассмотрели отдельные аспекты многогранного сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной, взаимовыгодной основе, ход выполнения достигнутых ранее договорённостей, а также возможности реализации новых совместных проектов.

Они подчеркнули, что открывающиеся большие перспективы для расширения партнёрства в энергетической сфере обуславливают необходимость налаживания согласованного международного сотрудничества, базирующегося на правовых нормах, взаимном уважении и учёте интересов друг друга.

Отметим, что встреча проходит в Национальной туристической зоне Туркменистана, "Аваза".

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