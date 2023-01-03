Товарооборот между Туркменистаном и Китаем значительно возрос

БАКУ /Trend/ - Значительно вырос товарооборот между Туркменистаном и Китаем по итогам января - ноября 2022 года, передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

Сообщается, что в отчетный период товарооборот между двумя странами превысил 10,12 миллиарда долларов США, что на 53,2 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года. Только за ноябрь товарооборот превысил 1.15 миллиарда долларов.

Туркменский экспорт составлял большую часть товарооборота. За 11 месяцев Туркменистан экспортировал в Китай продукции на сумму более 9,33 миллиарда долларов США.

За аналогичный период Туркменистан импортировал китайских товаров на сумму более 787 миллионов долларов.