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В Туркменистане растет число активных банковских карт

Туркменистан Материалы 13 января 2023 07:41 (UTC +04:00)
В Туркменистане растет число активных банковских карт

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - На начало января 2023 года число эмитированных в Туркменистане банковских карт составило 5,17 миллиона, что на 8,3 процента превышает показатель на начало года (4,77 миллиона), передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

По данным регулятора, наибольшее число банковских карт в обращении в указанный период насчитывалось в городе Ашхабад (1,77 миллиона), а также в Марыйском (922,6 тысячи) и Лебапском (848,7 тысячи) регионах.

Наибольшее число банковских карт в отчетный период было эмитировано "Дайханбанком" - 1,85 миллиона. Далее по этому показателю следуют банки "Туркменистан" (свыше 1 миллиона) и "Халкбанк" (590 тысяч).

Отметим, что за последние четыре года число банковских карт в обращении в Туркменистане выросло более чем вдвое. Так, если на первое января 2018 года в обращении в Туркменистане насчитывалось 2,3 миллиона банковских карт, то на первое января 2022 года этот показатель достиг 4,77 миллиона.

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