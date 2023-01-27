Обнародован объем товарооборота между Туркменистаном и странами ЕС

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем товарооборота между Туркменистаном и странами Евросоюза по итогам января - октября 2022 года, передает Trend со ссылкой на Евростат.

Сообщается, что в отчетный период товарооборот между Туркменистаном и странами ЕС составил 816,94 миллиона евро.

По данным ведомства, в январе - октябре 2022 года туркменский экспорт в страны ЕС составил 323,16 миллиона евро, что на 27 процентов меньше показателя аналогичного периода 2021 года (442,63 миллиона евро). В указанный период Туркменистан импортировал из стран ЕС товаров на сумму 493,78 миллиарда евро.

Отметим, что в 2020 году товарооборот между Туркменистаном и странами ЕС составил 955,7 миллиона евро.