Европейская экономическая комиссия ООН оказывает Туркменистану помощь во вступлении в ВТО

БАКУ /Trend/ - Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) оказывала и будет оказывать Туркменистану помощь во вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), сказали Trend в ЕЭК.

Было отмечено, что на данный момент ЕЭК и туркменское правительство готовят проект по исследованию нормативных и процедурных барьеров для торговли и инноваций в стране, а также по оценке готовности Туркменистана применять Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли.

"ЕЭК ООН дважды помогала высокопоставленным политикам из Туркменистана встретиться с Генеральным директором ВТО и обсудить вступление страны в организацию. Результатом стало то, что летом 2020 года Туркменистан подал заявку и стал наблюдателем при ВТО", - сказали в организации.

В организации добавили, что в ноябре 2021 года Туркменистан подал заявку на полноправное членство в ВТО и ЕЭК ООН стала первой международной организацией, организовавшей в марте 2022 года международный семинар по наращиванию потенциала для официальных лиц Туркменистана по процессу вступления.

"С 11 по 13 мая 2016 года совместно с Отделом вступления в ВТО мы организовали региональный форум по торговой политике стран СПЕКА в Ашхабаде, где секретариаты ЕЭК и ВТО вместе с директивными органами из соседних стран предоставили консультации директивным органам Туркменистана о преимуществах и деталях процесса вступления во Всемирную торговую организацию", - подчеркнули в ЕЭК.