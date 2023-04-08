США продолжают сотрудничество с Туркменистаном в создании взаимовыгодных деловых возможностей - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США продолжают сотрудничество с Туркменистаном в создании взаимовыгодных деловых возможностей.

Об этом сказали Trend в пресс-службе Государственного департамента США.

Было отмечено, что данные деловые возможности будут развиваться за счет развития торговли между обеими странами, в частности в областях расширения экономических прав женщин, цифровизации и современных технологий, а также диверсификации экономических возможностей Туркменистана.

"В качестве примера можно отметить, что на данный момент мы работаем с Конгрессом США над добавлением 20 миллионов долларов в 2023 финансовом году в Инициативу по обеспечению экономической устойчивости в Центральной Азии (ERICEN) для диверсификации торговых маршрутов, расширения инвестиций в регионе и расширения возможностей трудоустройства", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в Госдепартаменте подчеркнули, что США также планируют выделить 5 миллионов долларов на поддержку региональных связей в рамках экономических и энергетических программ, а также добавили, что в общей сложности на них было выделено 50 миллионов долларов.