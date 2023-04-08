Туркменистан планирует усовершенствовать законодательство в экономической сфере

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил депутатам Меджлиса (парламента) усовершенствовать законодательство страны в сфере экономики, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что данное поручение он дал во время выступления 6 апреля на первом заседании национального парламента седьмого созыва

"Принимая во внимание, что экономика Туркменистана в соответствии со статьёй 134 Основного Закона базируется на принципах рыночных отношений, нужно усовершенствовать законодательство в этой области", - сказал Бердымухамедов.

Он отметил, что, исходя из целей, вытекающих из основополагающих принципов Конституции Туркменистана и принятых Правительством программ и постановлений, нужно сфокусироваться на формировании благоприятных законодательных предпосылок для успешного решения задач по развитию национальной экономики и повышению уровня жизни населения.

Глава государства добавил, что законы в области экономики должны разрабатываться на основе целевых, отраслевых и региональных программ, а также экономических и финансовых индикаторов.