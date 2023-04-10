Назван объем депозитов в нацвалюте, привлеченных банками Туркменистана в 2022 году

БАКУ /Trend/ - Общий объем привлеченных депозитов банками Туркменистана за 2022 год составил 872,64 миллиарда туркменских манатов (249,31 миллиарда долларов США*), передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Сообщается, что средняя процентная ставка по депозитам в указанный период составила 0,31 процента.

Из всего объема привлеченных депозитов банковские вклады юридических лиц за прошлый год составили 821,75 миллиарда туркменских манатов (234,77 миллиарда долларов США), из которых только в декабре было привлечено 21,86 миллиарда туркменских манатов (6,24 миллиарда долларов).

Между тем в 2022 году банковские вклады физических лиц составили 50,89 миллиарда туркменских манатов (14,53 миллиарда долларов), из которых в декабре было привлечено 5,15 миллиарда туркменских манатов (1,47 миллиона долларов).

В 2021 году общий объем привлеченных депозитов банками Туркменистана составил 188,89 миллиарда туркменских манатов (53,96 миллиарда долларов), со средней процентной ставкой 1,06 процента.

*Согласно ЦБ Туркменистана, официальный курс туркменского маната по отношению к доллару США установлен на уровне 3,5 маната за доллар.