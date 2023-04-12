Названа сумма предоставленных банками Туркменистана кредитов в нацвалюте

БАКУ /Trend/ - Общий объем выданных кредитов банками Туркменистана за 2022 год составил 38,61 миллиарда туркменских манатов (11,03 миллиарда долларов США), передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Сообщается, что средняя процентная ставка по кредитам в указанный период составила 3,3 процента.

Из всего объема юридическим лицам было выдано кредитов за прошлый год на сумму 34,29 миллиарда туркменских манатов (9,79 миллиарда долларов США) со средней ставкой 2,68 процента, из которых только в декабре было предоставлено 2,83 миллиарда туркменских манатов (808,5 миллиона долларов) со средней ставкой 5,78 процента.

Между тем в 2022 году физическим лицам банками Туркменистана было выдано кредитов на сумму 4,32 миллиарда туркменских манатов (1,23 миллиарда долларов) со средней ставкой 8,19 процента, из которых в декабре было предоставлено 604,2 миллиона туркменских манатов (172,6 миллиона долларов) со средней ставкой 6,89 процента.

Финансовый сектор Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, растет число транзакций, предлагаются способы оплаты через банковские платежные терминалы.