Туркменский госконцерн ведет бурение новой нефтегазовой скважины

БАКУ /Trend/ - На месторождении Гуйджик расположенном в Балканском регионе Туркменистана ведётся бурение новой нефтегазовой скважины, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

Сообщается, что на данный момент государственный концерн "Туркменнебит" (Туркменнефть) ведёт бурение на эксплуатационной скважине № 148 проектной глубиной 2060 метров.

Бурение ведется при помощи мощной буровой установки J-30T китайского производства, российского геофизического оборудования по сейсморазведке, обеспечивающее 3D-просмотр скопления углеводородов, а также благодаря агрегатам, отличающимися эффективностью и мобильностью действий, значительно сокращающие время при спуско-подъёмных операциях.

Новую эксплуатационную скважину планируется сдать под промышленное освоение в конце 2023 года. По предварительным техническим прогнозам геологов, данная скважина является нефтегазоносной.

Отметим, что Туркменистан по запасам нефти и газа входит в число ведущих стран мира. В стране уделяют большое внимание строительству заводов по переработке нефти и газа, а также экспорту энергоресурсов на мировые рынки.