Названы темпы роста производства в Туркменистане по итогам 1 квартала 2023 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - марте 2023 года по министерству торговли и внешне­экономических связей Туркменистана темпы роста производства продукции достигли 108,2 процента.

Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев на состоявшемся 15 апреля заседании правительства, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

По его словам, в отчетный период по данному министерству темпы роста торгового оборота составили 116,2 процента в годовом исчислении.

Кроме того, Атдаев отметил, что в январе - марте 2023 года по Союзу промышленников и предпринимателей темпы роста производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции достигли 122,7 процента, а промышленной продукции – 107,2 процента в годовом исчислении.

Отметим, что в связи с нарастающей динамикой строительства производственных и социальных объектов в Туркменистане одной из важнейших отраслей экономики становится промышленность, которой придается немаловажное значение в реализации программ импортозамещения и наращивании экспортного потенциала государства.