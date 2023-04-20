Британская компания работает над привлечением инвестиций в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Британская консалтинговая компания "GaffneyCline" работает с туркменским государственным концерном "Туркменнебит" (Туркменнефть) над привлечением инвестиций в оффшорный сектор страны.

Об этом сказал Trend директор по управлению проектами компании "GaffneyCline" Дрю Пауэлл.

Он отметил, что Туркменистан 26-27 апреля 2023 года проведет в Дубае (ОАЭ) форум по привлечению иностранных инвестиций в энергосектор.

"Целью данного мероприятия является расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций во все направления энергетической отрасли Туркменистана и укрепление регионального диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора. Таким образом, у заинтересованных сторон будет возможность встретиться и обсудить потенциальные разработки с туркменскими представителями", - сказал Пауэлл.

Он добавил, что в форуме примут участие национальные и международные энергетические компании, а также региональные эксперты.

"GaffneyCline" - это глобальная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области технического, коммерческого и стратегического консалтинга для нефтяной и газовой индустрии на протяжении более 50 лет.