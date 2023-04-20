Глава МИД Израиля открыл посольство в Туркменистане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн открыл посольство страны в Туркменистане.

Как передает Trend, об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что в церемонии открытия, прошедшей в Ашхабаде, участвовали послы Азербайджана, Бахрейна, США, Румынии, Украины, а также еврейская община.

Напомним, что в начале марта нынешнего года глава МИД Израиля объявил в Twitter, что Израиль открывает постоянное представительство в Туркменистане.

Он также добавил, что отношения между двумя странами являются важными и стратегическими, а данный шаг дополнительно укрепит эти отношения и приведет к расширению сотрудничества.