Туркменистан до конца года вступит в TRACECA (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан до конца года вступит в TRACECA.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь постоянного секретариата межправительственной комиссии TRACECA Асет Асавбаев.

По его словам, с правовой точки зрения работы завершены, все страны-участницы TRACECA выразили готовность к принятию этой страны в организацию.

"Хочу отметить, что Туркменистан вхождением в эту организацию сможет ускорить развитие своего транспортного сектора, а также процессы цифровизации грузовых перевозок. Кроме того, он получит упрощённый доступ в 13 стран-участниц TRACECA. В свою очередь откроются новые возможности развития транспорта стран ЦА", - сказал он.

Асавбаев, говоря о возможных сроках вступления Туркменистана в TRACECA, отметил, что страна уже осенью 2023 года вступит в организацию.