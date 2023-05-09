Бельгия в 15 раз увеличила импорт из Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Туркменистан экспортировал в Бельгию в январе-феврале 2023 года товаров на сумму 2,33 миллиона евро, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Сообщается, что данные показатели в отчетный период в 15,8 раза больше показателя первых двух месяцев прошлого года (146,070 евро).

По данным ведомства, с января по февраль 2023 года товарооборот между Туркменистаном и Бельгией составил свыше 6,96 миллиона евро, что в 2,2 раза больше показателя аналогичных месяцев 2022 года (3,07 миллиона евро).

За первые два месяца нынешнего года Туркменистан увеличил импорт из Бельгии на 58 процентов по сравнению с январем-февралем 2022 года (2,93 миллиона евро) - до 4,63 миллиона евро.

Отметим, что товарооборот между Туркменистаном и Бельгией в 2022 году составил 38,32 миллиона евро, что в 2,4 раза больше показателя 2021 года (15,93 миллиарда евро).

Напомним, что в целом товарооборот между Туркменистаном и странами ЕС в январе-феврале 2023 года составил свыше 118,36 миллиона евро, что на 27,3 процента меньше аналогичного показателя 2022 года (162,86 миллиона евро).