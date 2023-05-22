Туркменистан работает над упрощением перевозок по коридору Север-Юг

БАКУ /Trend/ - Туркменистан работает над улучшением и упрощением перевозок по Международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как передает в субботу Trend, об этом 18 мая 2023 года сказал директор Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметхан Чакыев на ХIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: Kazanforum 2023".

Выступая на сессии, посвященной коридору "Север-Юг", Чакыев отметил большой потенциал своей страны в логистике транзитных потоков, особенно с учетом железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, которая является восточной веткой направления Север-Юг.

По словам Чакыева, сегодня основной поток грузоперевозок по коридору Север-Юг в Туркменистане проходит через южный пограничный переход с Ираном Серахс, но есть также переход Акяйла (Туркменистан) - Инчебурун (Иран) на западе страны, который может увеличить объем транзита.

"Прорабатывается возможность использования другого направления – через станцию Артык на туркменской линии Ашхабад-Мары, где построен и начал функционировать частный грузовой терминал для перевалки грузов между железнодорожным и автомобильным транспортом. В рамках развития мультимодальных перевозок Туркменистан также работает над предоставлением льготных условий для водителей, включая упрощенные визовые правила и тарифы", - сказал глава агентства.