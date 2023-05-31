Встреча председателя Халк Маслахаты Туркменистана с председателем парламента Ирана

БАКУ/Trend/ - 30 мая состоялись переговоры между Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым с Председателем Меджлиса Исламской Шуры Исламской Республики Иран Мохаммад-Багером Галибафом.

В ходе встречи было отмечено, что цель нынешнего визита туркменской делегации – закрепление на нормативной основе всех двусторонних договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося в июне прошлого года официального визита в Иран Президента Сердара Бердымухамедова.

Высказавшись за активизацию межпарламентского сотрудничества, играющего важную роль в укреплении туркмено-иранского диалога, Аркадаг предложил создать межпарламентскую группу.

Председатель Меджлиса Исламской Шуры Ирана высоко оценил проводимую Туркменистаном политику нейтралитета и его вклад в решение актуальных проблем современности. Как подчеркнул Мохаммад-Багер Галибаф, два народа совместно смогут прилагать усилия для обеспечения безопасности и устойчивого развития региона.

Отметив близость взглядов и совпадение позиций двух стран по многим вопросам региональной и международной политики, Председатель Халк Маслахаты акцентировал внимание на важности развития двустороннего сотрудничества на ряде направлений. Одним из приоритетных векторов была названа транспортная сфера с учётом созданной в Туркменистане современной инфраструктуры и возможностей для транзитных перевозок.

В числе других перспективных сфер были определены топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика, строительство дорог и мостов, где наши страны могут эффективно реализовывать совместные проекты.

Поддержав инициативу Председателя Халк Маслахаты о создании межпарламентской группы, Председатель Парламента Ирана отметил имеющийся потенциал для увеличения объёмов экспортно-импортных операций и подчеркнул необходимость расширения торгово-экономических отношений между двумя соседними странами, в том числе за счёт создания торговых представительств.

В числе тем обсуждения – вопросы экологии, которые являются одной из важных проблем современности. Как подчёркивалось, Иран всегда поддерживал и впредь будет поддерживать все инициативы, выдвигаемые Туркменистаном в этой сфере.

В завершение встречи Аркадаг пригласил Председатель Меджлиса Исламской Шуры Ирана посетить Туркменистан с визитом в любое удобное время.