Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент Ирана обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества

30 мая 2023 года состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

В начале встречи Президент Сейед Эбрахим Раиси отметил, что в ИРИ придаётся большое значение нынешнему визиту Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, итоги которого призваны придать новый импульс дальнейшему углублению межгосударственного диалога.

Особый акцент был сделан на важности состоявшегося в июне 2022 года первого официального визита Президента Сердара Бердымухамедова в Иран и достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне договорённостей. В настоящее время ведётся совместная работа по практической реализации подписанных соглашений в различных областях.

Ирано-туркменские отношения, опирающиеся на уходящие в глубь тысячелетий общие исторические и культурные корни и традиции, сегодня успешно развиваются по широкому спектру направлений, в том числе в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметил Президент Сейед Эбрахим Раиси, подтвердив готовность ИРИ расширять сотрудничество с Туркменистаном, реализующим созидательную внешнеполитическую стратегию.

Туркменистан уделяет особое внимание развитию плодотворных отношений со странами-соседями, в том числе с ИРИ, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа, констатировав наличие огромного потенциала для наращивания партнёрства.

В продолжение встречи собеседники отметили, что в настоящее время межгосударственным политико-дипломатическим отношениям присущ высокий уровень. Подтверждением тому служат взаимные визиты глав государств и проводимые в их рамках встречи и переговоры, в частности, рабочий визит Президента Ирана в Туркменистан для участия в 15-м Саммите Организации Экономического Сотрудничества, состоявшемся 28 ноября 2021 года и Шестом Каспийском Саммите – 29 июня 2022 года, а также первый официальный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Иран, прошедший 14–15 июня 2022 года, которые придали большой импульс расширению взаимодействия и содействовали выводу дружественных и братских туркмено-иранских отношений на новую ступень развития.

В этой связи Аркадаг предложил на регулярной основе организовать взаимные визиты представителей министерств и правительств для выработки конкретных механизмов расширения партнёрства между нашими странами.

Стороны также с удовлетворением констатировали эффективный характер сотрудничества в рамках международных структур, в частности, ООН. Особый акцент был сделан на взаимной поддержке инициатив и предложений друг друга по ключевым вопросам мирового развития. Исходя из этого, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана высказался за более скоординированное совместное взаимодействие на международном уровне.

Предметом детального обсуждения стали также вопросы укрепления торгово-экономических связей. В числе актуальных векторов были определены газовый сектор, электроэнергетика, транспортный комплекс, водная сфера. В данной связи был обсуждён ход достигнутых в этих направлениях договорённостей и возможности реализации новых совместных проектов.

Далее переговоры продолжились в расширенном составе, с участием членов правительственных делегаций Туркменистана и Исламской Республики Иран.

Поблагодарив Президента Сейеда Эбрахима Раиси за приглашение посетить с визитом Иран, Национальный Лидер туркменского народа передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Сердара Бердымухамедова.

Отмечалось, что уже более тридцати лет наши страны поддерживают дипломатические отношения, в течение которого двустороннее сотрудничество вышло на стратегический уровень.

Иран в числе первых поддержала независимость и статус постоянного нейтралитета Туркменистана и оказала содействие в этом направлении на мировой арене. Кроме того, иранская сторона всегда поддерживает международные инициативы нашей страны, связанные с обеспечением всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В свою очередь Туркменистан с уважением относится к суверенитету Ирана, высоко оценивает конкретные и конструктивные принципы, отмечает его роль на мировой арене и всегда выступает в поддержку выдвигаемых им международных инициатив.

Далее состоялся обмен мнениями по вопросам региональной повестки дня в свете происходящих в настоящее время сложных глобальных процессов и с учётом возрастающей роли Центральноазиатского региона. Как отмечалось, выгодное геополитическое расположение двух стран служит надёжной основой для повышающейся заинтересованности в развитии сотрудничества на региональном уровне. В данном контексте особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Туркменистан выдвигает инициативы по поддержанию мира и устойчивого развития в Центральной Азии и восстановлению миропорядка в соседнем Афганистане и проводит конкретную работу по их практической реализации. В частности, дан старт реализации ряда региональных и международных инфраструктурных проектов при участии Афганистана в таких направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Подчеркнув большое значение строительства железных дорог, осуществляемых Ираном, в деле восстановления экономики Афганистана, Аркадаг выразил уверенность, что инфраструктурные проекты являются инвестициями не только для афганской стороны, но и всего региона, отметив целесообразность продолжения работы в данном направлении.

Важное место в отношениях между Туркменистаном и Ираном отводится вопросам, связанным с Каспийским морем. Происходящие сегодня геополитические процессы в регионе требуют активизации совместных усилий по укреплению совместной региональной безопасности. Стороны отметили важность достигнутых конкретных договорённостей по итогам состоявшегося в Ашхабаде 29 июня 2022 года Шестого Каспийского Саммита глав государств региона. Наряду с этим подчёркивалось значение Каспийского бассейна не только в политическом аспекте, но и с экономической точки зрения.

В рамках обмена мнениями о двустороннем торгово-экономическом партнёрстве стороны отметили увеличение объёмов товарооборота. Отмечая необходимость в полной мере задействовать имеющийся потенциал, было высказано предложение об активизации решения вопросов, относящихся к поставкам и транзиту газа, увеличению экспорта и импорта, наращиванию взаимодействия в транспортной сфере и в области электроэнергетики.

Особый акцент был сделан на значении достигнутых между нашими странами договорённостей по газообмену. Стороны высказались за необходимость продолжения совместных действий в этом направлении.

В числе перспективных векторов партнёрства была названа электроэнергетика. В данном аспекте говорилось о важности ускорения работ по прокладке линии электропередачи Мары–Мешхед, которая свяжет две страны.

В контексте расширения сотрудничества в сфере транспорта и логистики, а также увеличения грузоперевозок, Национальный Лидер туркменского народа высказал ряд конкретных предложений, в том числе касающихся использования потенциала железнодорожной магистрали Казахстан–Туркменистан–Иран, Международного морского порта Туркменбаши и портов Ирана на Каспийском море.

Сельское хозяйство также было определено в ряду приоритетных направлений межгосударственного партнёрства.

Вместе с тем отмечалось наличие большого потенциала для углубления контактов в таких областях, как торговля, инвестиции, промышленность. Особая роль в этом процессе отводится деятельности Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Говоря о культурно-гуманитарном взаимодействии, стороны отметили, что Туркменистан и Иран придают особое значение развитию плодотворных контактов в этой сфере. Как подчёркивалось, проводимые совместно различные мероприятия открывают широкие возможности для духовного обогащения наших народов. В этой связи была высказана необходимость расширения партнёрства в научно-образовательной сфере, в области здравоохранения, по линии спорта и экологии, на уровне велаятов двух стран.

Аркадаг, подчеркнув, что в 2024 году будет широко отмечаться 300-летие выдающегося мыслителя и поэта Махтумкули Фраги, выразил уверенность, что совместно с иранскими друзьями будут организованы творческие форумы в честь этой знаменательной даты.

Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов. В их числе:

-Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в электроэнергетике между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Исламской Республики Иран;

- Программа сотрудничества на 2023–2024 годы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран;

- Программа совместных мероприятий по углублению и расширению в перспективе сотрудничества на 2023–2024 годы между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенным управлением Исламской Республики Иран;

- Меморандум о сотрудничестве в сферах образования и здравоохранения между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Мешхедским университетом медицинских наук;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова и Гургенским университетом сельскохозяйственных наук и природных ресурсов.

Также была принята Совместная декларация между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран.

По завершении церемонии подписания документов Председатель Халк Маслахаты и Президент Ирана выступили с обращениями к прессе.

В тот же день во Дворце «Hafeziýe» комплекса «Saadabad» в честь высокого туркменского гостя от имени Президента Исламской Республики Иран был дан официальный ужин.