В Аркадаге состоялся грандиозный концерт, посвященный открытию первого "умного" города Туркменистана (ФОТО)

АРКАДАГ /Trend/ - В Центральном парке города Аркадаг состоялся грандиозный концерт мастеров искусств, посвященный открытию первого "умного" города Туркменистана, сообщает в пятницу корреспондент Trend с места события.

Праздничный вечер посетили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, многочисленные зарубежные гости, представители общественности страны.

В концертной программе были представлены яркие композиции и танцы, вокально-хореографические номера в исполнении артистов и творческих коллективов, продемонстрировавшие разнообразие жанров и стилей национального искусства, а также состоялись лазерное и световое шоу. Гостей угощали разнообразными блюдами национальной кухни. Завершился вечер шоу дронов и потрясающим красочным фейерверком.

Открытие города Аркадаг (в переводе с туркменского означает "Покровитель") в честь национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и в день его рождения было организовано на самом высоком уровне. Знаменательно, что историческое событие и национальный праздник пришлись на Гурбан байрамы (подробнее о торжественном открытии по ссылке https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3767310.html).