В Ашхабаде пройдёт специализированная выставка Iran Project

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес на полях выставки экономических достижений Туркменистана рассказал, что в ноябре этого года в Ашхабаде будет проведена специализированная выставка иранских товаров под названием Iran Project, передает Trend.

Иранская сторона представит на выставке технические и инженерные услуги, строительные материалы, продукцию нефтегазохимической и энергетической отраслей.

Дипломат также сообщил, что в октябре планируется проведение 17-го заседания совместной комиссии по сотрудничеству между Ираном и Туркменистаном. Мероприятие пройдёт в Ашхабаде.