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В Ашхабаде пройдёт специализированная выставка Iran Project

Туркменистан Материалы 28 сентября 2023 22:45 (UTC +04:00)
В Ашхабаде пройдёт специализированная выставка Iran Project

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес на полях выставки экономических достижений Туркменистана рассказал, что в ноябре этого года в Ашхабаде будет проведена специализированная выставка иранских товаров под названием Iran Project, передает Trend.

Иранская сторона представит на выставке технические и инженерные услуги, строительные материалы, продукцию нефтегазохимической и энергетической отраслей.

Дипломат также сообщил, что в октябре планируется проведение 17-го заседания совместной комиссии по сотрудничеству между Ираном и Туркменистаном. Мероприятие пройдёт в Ашхабаде.

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