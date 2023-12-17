Туркменистан и Афганистан обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел обсуждение текущего состояния реализации проекта газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) и ряда других вопросов со своим афганским коллегой Амиром Ханом Моттаки, говорится в сообщении МИД Туркменистана, передает Trend.

В ходе рабочего визита делегации Туркменистана в провинцию Герат (Афганистан) 16-17 декабря 2023 года, Рашид Мередов и его делегация обсудили текущий статус проектов, таких как газопровод ТАПИ, высоковольтная линия электропередачи Туркменистан - Афганистан - Пакистан (ТАП), и расширение железнодорожной инфраструктуры Афганистана. Кроме того, министры и их делегации посетили энергетические и транспортные объекты, строительство которых осуществляется компаниями обеих стран.

Отмечается, что встрече с афганской стороны приняли участие не только глава МИД, Амир Хан Моттаки, а также министр горнорудной промышленности Шахабутдин Делавар и министр промышленности и торговли Нуретдин Азизи. В рамках обсуждения также рассматривались вопросы, связанные с дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества в различных областях.