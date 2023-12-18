В Туркменистане реализуются сотни проектов с участием компаний из стран СНГ

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане зарегистрированы 478 инвестиционных проектов с участием компаний государств-членов Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в Москве.

По его словам, указанные проекты зарегистрированы на общую сумму, приближенную к пяти миллиардам долларов США.

Х.Гелдимырадов подчеркнул, что торгово-экономические и инвестиционные связи Туркменистана со многими государствами СНГ развиваются по нарастающей, предоставляя хорошую основу для дальнейшего стабильного экономического развития.

Кроме того, он добавил, что Туркменистан уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для активизации и расширения взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, интеграции и мирохозяйственных связей.

"Особое внимание уделяется повышению качества пространства, через которое осуществляются транспортные и энергетические проекты, а также созданию современной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Отметим, что заседание Совета глав правительств СНГ проходит в центре ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Перед началом заседания премьер-министры стран СНГ ознакомились с международным выставочным форумом "Россия", открывшимся в выставочном центре ВДНХ.

На выставочном форуме демонстрируется путь развития регионов России, новые технологии производства страны.

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