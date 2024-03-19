Туркменистан и Россия активно расширяют торгово-экономическое сотрудничество - Иван Волынкин (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Россия проявляют активную динамику в расширении двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал Чрезвычайный и полномочный посол России в Туркменистане Иван Волынкин.

"На протяжении последних пяти лет Россия является одним из основных торговых партнеров Туркменистана с годовым товарооборотом, превышающим 1,6 миллиарда долларов США. При этом поставки туркменской продукции на российский рынок постоянно увеличиваются: почти вдвое возрос импорт в Россию текстильных изделий и продовольственных товаров", - отметил Волынкин.

По его словам, экономические связи обеих стран обсуждаются на стабильно высоком уровне, в том числе в рамках специально созданной Межправительственной Российско-Туркменской комиссии.

"В январе 2023 года в Ашхабаде состоялся Первый российско-туркменский бизнес-форум. Это свидетельствует о высокой деловой активности предпринимателей и взаимовыгодном характере ведения бизнеса", - подчеркнул Волынкин.

По мнению посла, лучшим ориентиром для российских инвесторов является Стратегия Туркменистана до 2052 года, определяющая вектор социально-экономического развития страны на долгосрочный период.

"В рамках среднесрочных программ Туркменистан предусматривает увеличение инвестиций на развитие новых инновационных производств, реформирование сельского хозяйства с прицелом на выпуск экологически чистой продукции, формирование транспортно-логистических коридоров и модернизацию топливно-энергетического комплекса. Такой подход способствует совместной реализации инфраструктурных проектов и расширению двухсторонней торговли между нашими странами", - сказал Волынкин.

Кроме того, он упомянул, что на сегодня также наблюдается активизация сотрудничества по линии транспортных ведомств Туркменистана и России, где особое значение уделяется их совместным усилиям по увеличению объема перевозок на восточной хорде международного транспортного коридора "Север-Юг".

"В настоящее время российский холдинг "РЖД" ведет переговоры с туркменскими партнерами об увеличении объемов транзита по железной дороге с помощью внедрения сквозной технологии грузопотоков, настройки электронного обмена данными на маршрутах, формирования конкурентоспособных тарифных условий и привлечения дополнительных объемов грузов через многосторонние логистические компании", - подчеркнул Волынкин.

Он отметил, что перспективным является развитие мультимодальных возможностей с включением в маршрут транспортного коридора, туркменского Международного морского порта Туркменбаши и автотрассы вдоль Каспия, прокладка которой рассматривается с участием российской компании "Возрождение".

По мнению посла, можно с уверенностью сказать, что потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Туркменистана многогранен.

"Общими усилиями передовые технологии внедряются в геологоразведке, управлении земельными кадастрами, строительстве производственных и инфраструктурных объектов. Активно идет совместная работа в области семеноводства, ирригации, здравоохранения, образования, спорта и туризма. Такая высокая интенсивность деловых связей подтверждает статус стратегического партнерства России и Туркменистана, закрепленный соответствующими двусторонними соглашениями", - добавил Волынкин.

Отметим, что Россия является ведущим партнером Туркменистана по объему товарооборота среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Юридическая база транспортного коридора "Север-Юг" была заложена на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года.

Всего соглашение об этом коридоре ратифицировали 13 стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Российская Федерация, Таджикистан, Турция и Украина).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!