Туркменистан продолжит свою деятельность по достижению Целей устойчивого развития - Сердар Бердымухамедов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и впредь продолжит свою деятельность по поддержанию мира и доверия на планете, достижению Целей устойчивого развития.

Как передает Trend, об этом говорится в новогоднем обращении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Президент Туркменистана отметил, что были достигнуты значительные успехи во всех сферах.

Он сообщил, что Туркменистан дал старт прокладке магистрали газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, а именно участка Серхетабат–Герат. Он добавил, что состоялись церемонии открытия и закладки крупных объектов энергетической и транспортно-коммуникационной инфраструктур.

"Вместе с тем в Ахалском и Лебапском велаятах была запущена вторая очередь Бахерденского и Лебапского цементных заводов, соответственно начали функционировать электростанции и высоковольтная воздушная линия электропередачи по маршруту Балкан–Дашогуз. В строй введены и современные водоочистные сооружения", - отметил президент Туркменистан.

"Продолжалось также строительство второй очереди города Аркадаг. Принята Концепция развития города Аркадаг в 2024–2052 годах. На международных выставках наш смарт-сити удостоился ряда престижных наград", - сказал Бердымухамедов.

Бердымухамедов в своем обращении также сказал, что в целом 2024 год был ознаменован большими трудовыми достижениями и приумножением авторитета Туркменистана.