Население Узбекистана превысило 32,4 млн. человек - Госкомстат

ТАШКЕНТ /Trend/ - Численность постоянного населения Узбекистана на первое июля 2017 года составила, по предварительным данным, 32,345 миллиона человек, увеличившись с начала года на 224,5 тысячи, или на 0,7 процента, по данным Госкомстата республики.

По данным ведомства, 50,6 процента от общей численности населения (16,353 миллиона) проживают в городах, 49,4 процента (15,883 миллиона) – в сельской местности.

В первом полугодии 2017 года в Узбекистане родились 311,9 тысячи человек (в том же периоде прошлого года - 317,9 тысячи), коэффициент рождаемости составил 19,5 промилле против 20,2 промилле в январе – июне 2016 года.

В январе-июне 2017года было зарегистрировано 78,8 тысячи смертей против 73,9 тысячи смертей годом ранее, коэффициент смертности составил 4,9 промилле (в январе-июне 2016 года – 4,7 промилле).

В январе-июне 2017 года в стране увеличилось число зарегистрированных органами ЗАГС браков 96,3 тысячи браков (92,4 тысячи год назад) и разводов - 15,6 тысячи (14,8 тысячи).

В период за январь-июнь 2017 года число прибывших по республике составило 82,5 тысяч человек, выбывших – 91,0 тысячи. Сальдо миграции составило минус 8,5 тысячи человек против 12,4 тысячи годом ранее.

По данным госкомстата, численность экономически активного населения составила 14,162 миллиона человек или 43,9 процента от общей численности населения. При этом численность занятых в экономике увеличилась по сравнению с итогом первого полугодия 2016 года на 1,7 процента – до 13,421 миллиона человек. Из общего числа занятых в экономике в негосударственном секторе трудятся 82,1 процента (в январе – июне 2016 года - 81,8 процента).

Численность граждан, состоящих на учете в органах по труду, как ищущие работу, на конец июня составила 8,3 тысячи человек, что на 42,7 процента больше, чем на конец июня 2016 года (5,8 тысячи человек).

Численность безработных, определенных по методике расчета незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве, утвержденной правительством республики, составила 741,4 тысячу человек, или 5,2 процента от экономически активного населения.

(Автор: Демир Азизов)