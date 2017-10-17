Президент Республики Узбекистан принял главу Чеченской Республики

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзияев 16 октября принял главу Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова, прибывшего в Узбекистан с рабочим визитом.
Об этом информирует пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзияев, приветствуя гостя, особо отметил, что регулярные встречи на высшем уровне способствовали укреплению узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также способствует их наполнению конкретным практическим содержанием.
Было подчеркнуто, что Межправительственное соглашение о сотрудничестве между регионами двух стран, подписанное в ходе визита на высшем уровне в Российскую Федерацию в апреле текущего года, открыло новые возможности для более тесного взаимодействия и кооперации в различных отраслях.
Отмечено, что в ходе недавней встречи президента Узбекистана Шавката Мирзияева с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, стороны выразили глубокое удовлетворение двусторонним сотрудничеством и поддержали активизацию контактов на уровне регионов.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных программ и проектов в экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Глава Чечни искренне поблагодарил президента Узбекистана за оказанный теплый прием и организацию визита в страну с целью посещения исторических центров исламской цивилизации, где проходил обучение его отец – Ахмат-Хаджи Кадыров.
Рамзан Кадыров выразил глубокое почтение многонациональному народу Узбекистана, а также высоко оценил проводимую политику и международные инициативы президента Шавката Мирзияева в сфере укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности, а также продвижения подлинно гуманистической сути ислама.
В заключение Рамзан Кадыров подчеркнул свою готовность активно участвовать в развитии и укреплении взаимовыгодных и многоплановых связей между двумя странами.
(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)