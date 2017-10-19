В Ташкенте прошел форум «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана»

19 октября 2017 06:31 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте 18 октября состоялась международная конференция на тему: «Исламская солидарность: на примере Узбекистана и Азербайджана».

Конференция, проведенная в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои, организована Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Управлением мусульман Узбекистана, Государственным комитетом по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики и Управлением мусульман Кавказа.

В мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели Узбекистана, Азербайджана, России, Германии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Украины, главы международных организаций, ученые-богословы, представители правительств и парламентов Узбекистана и Азербайджана, а также аккредитованного в Узбекистане дипломатического корпуса.

Конференция началась с прочтения суры из Корана. Приветственное послание Президента Шавката Мирзиёева участникам форума зачитал Государственный советник Президента Узбекистана Хайриддин Султанов.

Приветственное послание Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева зачитал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики Мубариз Гурбанлы.

«Примечательно, что нынешняя конференция созвучна с инициативой Президента Азербайджанской Республики уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева об объявлении 2017 года в Азербайджане Годом исламской солидарности. В связи с этим хотел бы отметить, что мы в Узбекистане высоко оцениваем инициативу Президента дружественного нам Азербайджана», - отмечается в послании Ш.Мирзиёева, опубликованном на сайте главы государства.

В нем также подчеркивается, что «Вполне закономерно, что на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан стал инициатором принятия специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность». Ведь наша священная религия учит нас, что именно просвещение является ключом к терпимости, благим деяниям и процветанию».

«Сегодня весь мир, особенно исламское сообщество, стоит перед лицом тревожных вызовов времени. Попытки политизации ислама и радикализации мусульманской молодежи требуют самого серьезного анализа, оценки и подготовки адекватных ответов», - отмечается далее в послании Шавката Мирзияева.

Президент Узбекистана подчеркивает, что «лишь совместно, всеми мусульманскими странами, мы можем решить важнейшую задачу – сохранить и с учетом современных реалий донести до всей международной общественности такую важную часть духовного наследия наших великих предков, как мусульманские этические нормы, в том числе умеренность, стремление к компромиссу, миру и взаимопониманию».

На конференции на примере Узбекистана и Азербайджана прошли обсуждения на такие темы, как свобода религии и вероисповедания, межрелигиозный диалог, религиозные и национальные ценности, тяжелые последствия экстремизма и терроризма, их угроза международной стабильности.

Форум продемонстрировал приверженность двух стран идеям религиозной солидарности и толерантности, традициям межрелигиозного диалога, разработана совместная позиция по борьбе с актуальными угрозами и вызовами современности.

В завершение мероприятия было принято Коммюнике конференции.

(Автор: Диана Алиева)

Azernews Newspaper
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