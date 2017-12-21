Узбекистан принял оборонную доктрину

21 декабря 2017 07:06 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Закон «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан» одобрен в ходе 13-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Как сообщает информационная служба Сената, оборонная доктрина подготовлена в рамках исполнения задач, определенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах.

Оборонная доктрина представляет систему официальных взглядов, принципов и подходов к обеспечению национальной безопасности в военной сфере.

Документ основывается на законодательных актах Узбекистана и нормах международного права, исходит из национальных интересов страны, военно-политической обстановки в мире и регионе, характера современных военных конфликтов, а также определяет на перспективу приоритеты политики государства в области обороны, основные принципы и направления подготовки, строительства и применения Вооруженных сил.

Также устанавливается, что в зависимости от изменения спектра угроз национальной безопасности в военной сфере, условий военно-политической обстановки, характера современных военных конфликтов, задач и направлений развития военной организации страны отдельные положения Оборонной доктрины могут уточняться и дополняться в установленном законодательством порядке.

Приоритетные направления деятельности государства в сфере обеспечения военной безопасности конкретизируются президентом Республики Узбекистан – Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами.

Оборонная доктрина имеет открытый характер, что соответствует зарубежному опыту принятия аналогичных концептуальных документов. Документ закрепляет и развивает практики открытости внешней политики Узбекистана, приоритетности развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, создает организационно-правовые условия для эффективного военно-политического взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами.

(Автор: Диана Алиева)

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