Узбекистан отменяет выездные визы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Все консульские действия посольств Узбекистана в зарубежных странах в 2018 году будут переведены в электронный формат для сокращения до минимума личного присутствия заявителя.

Об этом говорится в отчете о деятельности министерства иностранных дел Узбекистана в 2017 году.

Как сообщает МИД, с 2019 года в Узбекистане отменяются выездные визы.

В текущем году были открыты новые загранучреждения для оказания консульских и других услуг соотечественникам.

Также ускорена процедура рассмотрения обращений граждан по выходу или принятию в гражданство. Более 1,1 тысяче лиц предоставлено гражданство Узбекистана.

Министерством иностранных дел усилен контроль над качественным и своевременным выполнением запросов, просьб и жалоб населения. Открыта виртуальная приемная министра иностранных дел.

По состоянию на 15 декабря, в МИД поступило 6,123 тысяч обращений граждан. Из них 5,791 тысяч исполнены своевременно, 300 - находятся на стадии рассмотрения, 32 - признаны анонимными или не требующими ответа.

(Автор: Диана Алиева)

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