В Узбекистане расширяется список проверок бизнеса без согласования

27 декабря 2017 05:57 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Расширен перечень проверок деятельности индивидуальных предпринимателей и хозяйствующих субъектов Узбекистана, которые проводятся без согласования.

Соответствующие дополнения внесены в Положение о порядке координации и проведения проверок постановлениями Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов.

Документы зарегистрированы 21 декабря 2017 года за № 2878-3, № 2879-3.

Теперь, как сообщает правовой портал norma.uz, в Положении расширены перечни контрольных функций уполномоченных органов, осуществление которых не требует дополнительного согласования с Республиканским советом или областными комиссиями.

Так, без согласования будет осуществляться надзор за деятельностью индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при проведении ими работ по расчистке русел рек, укреплению берегов и добыче нерудных полезных ископаемых.

Проводимые работы должны соответствовать требованиям постановления президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы охраны водных объектов» (№ ПП–3286 от 25.09.2017 года).

Контрольные функции исполняют: Госкомприроды, Минсельводхоз, Госкомгеологии, ГИ «Саноатгеоконтехназорат», Совет министров Республики Каракалпакстан, областные и районные (городские) хокимияты.

Срок проведения контрольных мероприятий, не требующих дополнительного согласования, составляет 10 календарных дней.

Добавим, что постановлением Кабинета Министров № 1009 от 21 декабря т.г. утверждено Положение о порядке проведения работ по расчистке русел рек и укреплению их берегов. Документ вступил в силу 23 декабря т.г.

(Автор: Диана Алиева)

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