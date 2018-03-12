Узбекская делегация обсудит в ОАЭ и Саудовской Аравии конференцию по Афганистану

12 марта 2018 22:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сегодня отправился с визитом в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Об этом говорится в сообщении, распространённом в понедельник пресс-службой МИД Узбекистана.

«12-14 марта 2018 года делегация Республики Узбекистан во главе со Спецпредставителем главы нашего государства по Афганистану Исматуллой Иргашевым посетит Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовской Аравии», – сообщили в пресс-службе.

Согласно информации, в ходе встреч с официальными лицами указанных стран планируется обсудить актуальные вопросы, связанные с повесткой дня двусторонних отношений, а также некоторые практические аспекты подготовки к намеченной на 26-27 марта в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Ожидается, что участники форума выразят консолидированную позицию на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» без выдвижения каких-либо предварительных условий.

По итогам конференции планируется принять Ташкентскую декларацию. Совещание будет проходить на уровне министров иностранных дел.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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