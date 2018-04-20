Узбекистан принял участие в заседании форума «Сердце Азии – Стамбульский процесс»

20 апреля 2018 16:19 (UTC+04:00)

Делегация МИД Узбекистана 19 апреля 2018 года приняла участие в заседании Старших должностных лиц форума «Сердце Азии – Стамбульский процесс», которое прошло в Стамбуле (Турция). Об этом в пятницу сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В рамках встречи состоялось обсуждение итогов деятельности форума в 2017-2018 годах и основных направлений на следующий годовой период, обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и регионального экономического сотрудничества, а также по укреплению мер доверия между странами-участницами в целях содействия стабилизации положения в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению.

На форуме узбекская сторона акцентировала внимание других делегаций на инициативах президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученных в ходе Международной конференции по Афганистану (26-27 марта 2018 года, Ташкент) и основных положений Ташкентской декларации, а также обсудила с другими участниками возможности взаимодействия по их практической реализации.

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