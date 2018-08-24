Главы стран Центральной Азии обсуждают в Туркменбаши спасение Аральского моря

БАКУ /Trend/ - Главы государств Центральной Азии провели встречу в узком формате перед заседанием Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в туристической зоне «Аваза» в Туркменбаши, передаёт "Газета.uz" со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В ней приняли участие президенты Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков.

На заседании обсуждены проблемы Арала и работа по улучшению экологического состояния в регионе.

Узбекистан заложил на осушенном дне Арала около 350 тысяч гектаров защитных насаждений из саксаула и других солеустойчивых видов растений. Общая площадь таких территорий составила около 700 тысяч гектаров.

В рамках Комплексной программы мер по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию региона Приаралья, рассчитанной на 2013−2017 годы, осуществлено свыше 500 проектов, более половины из них носят национальный характер.

Постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 18 января 2017 года принята Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2018−2021 годы.

При Министерстве финансов Узбекистана создан Фонд развития региона Приаралья, которому выделено более 200 миллиардов сумов. Средства направляются на улучшение водоснабжения и условий жизни населения Каракалпакстана и Хорезмской области.

На встрече обсуждены вопросы смягчения последствий Аральской катастрофы, водосбрежения и улучшения экологического состояния региона, консолидации усилий стран Центральной Азии в этом направлении.

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