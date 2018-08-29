Узметкомбинат запустил производство ферросплавов за 60 миллионов долларов

Узбекский металлургический комбинат в четверг запустил цех по производству ферросплавов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В церемонии запуска объекта приняли участие президент Шавкат Мирзиёев, работники предприятия, представители правительства Узбекистана и зарубежные инвесторы.

Стоимость реализованного проекта - 60 миллионов долларов, цех оснащен современными энергосберегающими технологиями и передовым оборудованием.

Новые мощности построены при участии южнокорейской компании Posco Daewoo и способны выпускать 25 тысяч тонн ферросилиция и ферросиликомарганца в год. Это позволит не только обеспечить потребность металлургической отрасли, но экспортировать в среднем 8 тысяч тонн ферросплавов в год, обеспечить приток валюты в размере 12 миллионов долларов, а также сократить импорт. На работу в новом цехе примут 330 юношей и девушек.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с технологическим процессов в новом цехе, побеседовал с южнокорейскими партнерами. Главе государства были представлены проекты в рамках инвестиционной программы АО "Узметкомбинат".

Президент дал руководству комбината и ответственным лицам указания по увеличению количества таких объектов за счет реализации новых инвестиционных проектов, созданию дополнительных рабочих мест и повышению уровня занятости населения.

Напомним, что в сентябре прошлого года Узбекистан передал государственную долю в уставном капитале единственного металлургического предприятия страны - АО "Узметкомбинат" в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group. Руководство этой компанией осуществляют люди, близкие к структурам российского бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова.

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