Узбекистан и Китай приступили к доставке грузов в Афганистан по новому коридору

БАКУ /Trend/ - Узбекистан совместно с Китаем приступил к перевозке грузов в Афганистан по новому автотранспортному коридору "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар". Об этом сообщают в понедельник узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства внешней торговли Узбекистана.

Поставки осуществлены Узбекско-китайским СП ООО Silk Road International.

Предприятие перевозит бобовые культуры, соки и нектары из Узбекистана в Китайскую Народную Республику, хлопчатобумажную пряжу.

Кроме того, из Китая в РУ везут стройматериалы, саженцы, автозапчасти и товары народного потребления.

Теперь различные грузы повезут и в город Хайратон на севере Афганистана, общая протяженность пути по этому маршруту составляет 1,6 тысячи километров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.