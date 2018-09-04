В Узбекистане выросли цены на сельхозпродукцию

4 сентября 2018 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам августа цены на продукцию сельского хозяйства в Узбекистане выросли. Об этом сообщает во вторник Государственный комитет статистики Узбекистана, передают узбекистанские СМИ.

В частности, в стране выросли цены на мясо, овощи, яйца, рис.

Так, стоимость птицы и рыбы за год выросла в среднем на 32,9 процента, овощей – на 10,6 процента.

При этом цены на фрукты, ягоды – арбузы и дыни, картофель и сахар незначительно снизились.

Дороже всего покупка килограмма говядины обойдется в Ташкенте – 40 тысяч сумов, в районе Сурхандарьи тот же продукт можно приобрести за 34,7 тысячи сумов, баранина дороже всего в Сырдарьинской области – 41,7 тысячи сумов за килограмм, а дешевле – в Каракалпакстане, где она обойдется в 29,6 тысячи сумов.

В качестве главной причины подорожания приводится рост затрат при содержании рогатого скота, в том числе за счет удорожания кормовой базы при значительном спросе на мясную продукцию.

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