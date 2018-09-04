В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум

4 сентября 2018 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте пятого сентября состоится узбекско-египетский бизнес-форум и кооперационная биржа в формате B2B (Business to business). Об этом сообщает во вторник пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана.

В сообщении уточняется, что бизнес-форум состоится в рамках визита в Узбекистан президента Египта Абдул-Фаттаха Саида Хусейна Халила Ас-Сиси.

В мероприятиях примут участие представители бизнеса и финансовой сферы двух государств. По итогам форума планируется подписание взаимовыгодных инвестиционных и торговых соглашений в сфере туризма, фармацевтики, электротехники и других.

Кроме того, участники бизнес-форума обсудят создание плодоовощного и логистического хаба в Узбекистане.

Отметим, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит с официальным визитом Узбекистан 4-5 сентября.

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