БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает сохранения высоких темпов роста экономики Узбекистана. Об этом говорится в сообщении агентства, распространенном во вторник.

"Высокие темпы роста [экономики Узбекистана] сохранятся в 2018-2019 годах благодаря государственным расходам, капитальным инвестициям, а также восстановлению денежных переводов трудовых мигрантов из России", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, несмотря на высокий уровень долларизации банковской системы Узбекистана валютные риски, сконцентрированные, главным образом, в государственных банках, останутся умеренными, прогнозирует агентство.

В целом, Moody’s сохранило стабильный прогноз по банковскому сектору Узбекистана.

Банковскую систему Узбекистана, согласно данным агентства, характеризует умеренный размер и доминирование государственных банков. Она по-прежнему сконцентрирована на корпоративном секторе в целом, и особенно на государственных компаниях и крупнейших заемщиках.

При этом эксперты Moody’s считают, что качество банковских активов останется хорошим.

"Доля проблемных кредитов сохранится в целом на прежнем уровне благодаря росту экономики, снижающейся инфляции и быстрому росту кредитования", - говорится в сообщении Moody’s.

Согласно данным рейтингового агентства, прибыльность и достаточность капитала узбекских банков будут постепенно снижаться из-за сокращения чистой процентной маржи и быстрого роста активов.

В банковской системе сохранится хороший уровень ликвидности, а государство продолжит оказывать поддержку государственным банкам, следует из отчета рейтингового агентства.

Отметим, что Moody’s — международное рейтинговое агентство. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Moody's наряду со Standard & Poor’s и Fitch Ratings входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.

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