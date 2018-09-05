В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 20-21 сентября пройдет международная конференция "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности". Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана, передают узбекистанские СМИ.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы эффективного и взаимовыгодного использования международных транспортных коридоров, формирования единого, разветвленного и внешне интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии для укрепления взаимосвязей, основанных на взаимном доверии и добрососедстве.



Целью мероприятия также будет дальнейшее развитие диалога с международными финансовыми институтами, организациями, союзами транспортников, а также представителями транспортных и логистических компаний по развитию действующих и формированию новых транспортных коридоров, отмечено в сообщении информационной службы ведомства.

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