В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам

5 сентября 2018 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте 20-21 сентября пройдет международная конференция "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности". Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана, передают узбекистанские СМИ.

В ходе мероприятия будут обсуждены вопросы эффективного и взаимовыгодного использования международных транспортных коридоров, формирования единого, разветвленного и внешне интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии для укрепления взаимосвязей, основанных на взаимном доверии и добрососедстве.

Целью мероприятия также будет дальнейшее развитие диалога с международными финансовыми институтами, организациями, союзами транспортников, а также представителями транспортных и логистических компаний по развитию действующих и формированию новых транспортных коридоров, отмечено в сообщении информационной службы ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за полгода вырос на 35 %
Казахстан 11:53
Сотрудничество в ядерной энергетике может стать прорывом во взаимодействии Беларуси и Узбекистана
Беларусь 10:12
Китайская Heangshui Decheng Machinery построит несколько заводов в Узбекистане
Узбекистан 4 сентября 20:48
Российская авиакомпания откроет рейсы в города Узбекистана
Узбекистан 4 сентября 20:33
В Ташкенте состоится узбекско-египетский бизнес-форум
Узбекистан 4 сентября 18:10
Туркменистан входит в число важных торговых партнёров Узбекистана - посол
Туркменистан 4 сентября 17:23
Лента новостей
Карбамидный завод в Туркменистане повысил объемы производства
Туркменистан 12:00
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за полгода вырос на 35 %
Казахстан 11:53
Такситные карты придают дополнительную прозрачность всей финансовой системе Азербайджана
Бизнес 11:50
Цена биткоина продолжает расти
Бизнес 11:49
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Японии Таро Коно (ФОТО)
Политика 11:36
Личные отношения президентов Азербайджана и России способствуют укреплению безопасности и стабильности в регионе - эксперт
Точка зрения 11:30
Силы ООН провели патрулирование пункта пропуска между Сирией и Израилем на Голанах
Израиль 11:29
10 крупнейших ненефтяных экспортеров Азербайджана на 40% увеличили поставки за рубеж
Бизнес 11:16
В Азербайджане стартовала продажа социального жилья
Бизнес 11:14