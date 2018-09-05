Украинская компания построит фармзавод в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Украинская компания "Фармак" намерена профинансировать строительство фармацевтического завода в Узбекистане. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании.
Как отмечается в сообщении компании, сумма украинских инвестиций составит 10 миллионов долларов.
Накануне председатель Наблюдательного совета "Фармак" и посол Узбекистана в Украине согласовали строительство нового производства.
"Новое производство расширит ассортимент лекарств, которые выпускаются в Узбекистане, снизит зависимость от импортного производства и создаст базу для дальнейшего расширения фармацевтического кластера", – заявил посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев.
Отметим, что "Фармак" уже 15 лет работает на узбекском рынке и реализует в стране свыше 120 медицинских препаратов.
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