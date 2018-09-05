В Узбекистане узаконили деятельность крипто-бирж, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.

В постановлении "О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Узбекистане" (можно скачать в конце статьи) впервые на законодательном уровне вводятся четкие меры по работе данных структур в республике.

Так, в документе отмечается, что в Узбекистане крипто-биржей признается организация, предоставляющая электронную площадку для обмена, покупки и продажи крипто-активов. При этом, крипто-активом является совокупность записей в блокчейне, имеющая ценность и владельца.

На деятельность по обороту крипто-активов и крипто-бирж не распространяется законодательство о ценных бумагах, биржах и биржевой деятельности. Лицензия на осуществление деятельности крипто-бирж выдается исключительно иностранным юридическим лицам посредством открытия дочерних или иных предприятий на территории Узбекистана.

Функции по контролю за деятельностью крипто-бирж в части соблюдения ими законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма возлагаются на орган, лицензирующий деятельность крипто-бирж, и соответствующие уполномоченные государственные органы.

Для осуществления промышленного майнинга (использование свыше 100 КВт/ч) земельные участки предоставляются без проведения электронного аукциона на специальных территориях, определяемых "Узбекэнерго" и "Узбекгидроэнерго" по согласованию с Национальным агентством проектного управления при президенте.

В постановлении также установлены некоторые обязательные требования для крипто-бирж: наличие сформированного уставного фонда в размере не менее тридцати тысяч минимальных размеров заработной платы в виде денежных средств на дату подачи заявления, из которых двадцать тысяч резервируются на отдельном счете в коммерческом банке Узбекистана; наличие функционирующей электронной системы крипто-биржевых торгов, размещенной на серверах, находящихся на территории Узбекистана, и соответствующей требованиям, предусматриваемым в Положении о порядке лицензирования деятельности крипто-бирж; наличие правил крипто-биржевой торговли; осуществление котировки на крипто-активы на основе соотношения спроса и предложения по ним; хранение в течение пяти лет информации об операциях с криптоактивами клиентов, а также их идентификационных данных и материалов по взаимоотношениям с клиентами, включая деловую переписку.

При этом важно, что крипто-биржам на территории Узбекистана будет предоставлено право: получать за оказываемые услуги вознаграждение, в том числе криптоактивами, устанавливать его размер и порядок взимания с участников торгов (клиентов); организовывать биржевые сделки с резидентами и нерезидентами, направленные на приобретение и (или) отчуждение крипто-активов за национальную и иностранную валюту, а также обмен криптоактивов на иные крипто-активы.

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